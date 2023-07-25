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Жена Карпина выложила соблазнительное фото в купальнике

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, выложила фото в купальнике

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dasha.karpina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, выложила в своих соцсетях соблазнительное фото в купальнике.

«Глазами мужа», — подписала она снимок.

В 15 лет Дарья вместе со своей подругой Анной Петровой основала музыкальную группу Be Free. Коллектив гастролировал по городам России и Эстонии, участвовал в кастингах проектов «Пять звезд» и «Фабрика звезд». Через восемь лет группа распалась.

С Валерием Карпиным Дарья познакомилась в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Даша. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Саша.

Валерий Карпин совмещает тренерские посты в сборной России и «Ростове». 26 июля «Ростов» проведет встречу в Кубке России против казанского «Рубина». Команды выйдут на поле в 20.45 по московскому времени.

Ранее Дарья Карпина призналась, что ей стыдно за российских болельщиков после матча с Таджикистаном.

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