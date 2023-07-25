Мастер спорта по художественной гимнастике выложила соблазнительное фото в купальнике

Известная танцовщица и мастер спорта по художественной гимнастике Ева Уварова поделилась в своих соцсетях с подписчиками соблазнительными фотографиями в красном купальнике.

Также Уварова выложила кадр в коротких шортах и красном топе.

Ева Уварова родилась в 2004 году в Калининграде. С четырех лет она занималась художественной гимнастикой. К восьми годам она получила первый спортивный разряд. Параллельно она занималась танцами.

В 2017 году Уварова стала бронзовым призером Кубка «Локомотив».

После завершения карьеры в художественной гимнастике она стала участницей известной танцевальной команды «Art force crew».

Уварова принимала участие в телепроекте «Танцуют все!». В 2020 году она стала победительницей проекта Первого канала «Dance Революция».

Ранее Уварова рассказала, как отреагировала на критику со стороны фанатов фигурного катания за то, что она подтвердила отношения своего друга Марка Кондратюка и Александры Трусовой.