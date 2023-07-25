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Экс-футболист «Спартака» объяснил, почему клуб не может бороться за победу в РПЛ

Экс-футболист сборной СССР Ловчев о «Спартаке: не может команда с дырявой обороной претендовать на золото

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале заявил, что красно-белые не смогут бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за плохой обороны.

«Не может команда с такой дырявой обороной претендовать на золото. Вы все время будете злить группу атаки, когда прут такие ошибки», — сказал Ловчев.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» на своем поле играл с «Оренбургом». Встреча завершилась со счетом 3:2. В самом конце первого тайма Виктор Мозес вывел красно-белых вперед. Сразу после перерыва Дмитрий Воробьев сравнял счет, а через 16 минут Габриэль Флорентин вывел «Оренбург» вперед. За 15 минут до финального свистка Даниил Хлусевич сравнял счет, а уже в компенсированное время он вывел «Спартак» вперед, установоив окончательный счет матча.

Ранее российский футболист «Спартака» ответил на вопрос о возможном отъезде в Италию.

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