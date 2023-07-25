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Пляжный футболист: президент ФИФА вешал мне медаль, а многие большие футболисты из России его даже не видели

Чемпион мира Никоноров заявил, что пляжный футбол не уступает большому

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров заявил в интервью «Газете.Ru», что этот вид спорта сильно недооценивается по сравнению с большим футболом, и назвал ошибочным мнение о том, что в «пляжку» играют только те, кто не смог пробиться в обычные клубы.

«Очень жаль, что у нас сложился такой стереотип. Мол, где пляжный футбол и где большой. Не должно быть такой разницы. Мы играем под эгидой ФИФА, медаль на шею мне вешал Джанни Инфантино (президент ФИФА — «Газета.Ru»). Не так много наших больших футболистов даже видели его в глаза, общались с ним, получали от него награды, — подчеркнул Никоноров. — Громадная недооценка, так не должно быть».

Никоноров не смог попасть в большой футбол — его не взяли в дубль родного ярославского «Шинника». После этого нападающий работал на заводе, прежде чем стать игроком российской пляжной Суперлиги. Впоследствии в составе сборной России он провел семь лет, забив 90 мячей в 88 матчах и выиграв чемпионат мира, Межконтинентальный кубок и Евролигу.

Ранее футболист сборной России рассказал, как поехал устраиваться на завод в -30°C в 8 утра.

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Футбол. Чемпионат России
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