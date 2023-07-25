Чемпион мира: фанаты, которые не ходят на футбол из-за Fan ID и других проблем, многое теряют

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, автор 90 забитых мячей в 88 матчах в составе сборной России, в интервью «Газете.Ru» рассказал, как был впечатлен матчем «Спартак» — «Краснодар» в чемпионате России сезона-2022/23. Москвичи проигрывали 0:2, но одержали победу со счетом 4:3.

«Я видел своими глазами людей, которые плакали от горя при 0:2, а потом — уже в конце матча — плакали от счастья. Футбол ведь ради болельщиков. И эти эмоции — навсегда в памяти людей.

Как аналог могу привести матч, когда мы на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве в полуфинале проигрывали в два мяча, но смогли отыграться на последней минуте, сделав счет 5:5, а в серии пенальти одержали победу. Тогда у болельщиков тоже было все: и слезы горя, и слезы радости.

Те болельщики, которые сейчас не ходят на футбол, особенно на такие матчи, очень многое теряют. Понятно, что есть свои проблемы, трудности, Fan ID, но люди теряют живые эмоции, которыми могли бы зарядиться. И потом еще долгое время рассказывать своим друзьям и родственникам о таких матчах», — сказал Никоноров.

Ранее египтяне отказались играть со сборной России.