Экс-игрок ЦСКА рассказал, кто может стать сенсацией в Кубке России

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью Legalbet заявил, что «Торпедо» и «Химки» могут стать командами-сенсациями в предстоящем розыгрыше Кубка России.

По его словам, потенциально сразу четыре команды из Первой лиги способны бороться за победу в этом турнире.

«Надо смотреть, какими составами будут играть клубы из Российской премьер-лиги (РПЛ). Какие клубы Первой лиги могут удивить? «Торпедо», «Химки», «Енисей» и «Алания».

Сенсации, конечно, будут», — заявил Масалитин.

Последний раз команда из Первого дивизиона побеждала в Кубке России в 2004 году. В той игре, прошедшей на стадионе «Локомотив» в Москве, грозненский «Терек» с минимальным счетом переиграл самарские «Крылья Советов» (1:0).

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