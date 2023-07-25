Хореограф Мурашов заявил, что в новом сезоне один из фигуристов будет выступать в образе Горшка

Фигурист и хореограф Егор Мурашов заявил, что в сезоне-2023/24 один из фигуристов группы Виктории Буцаевой будет выступать в образе Михаила Горшенева, фронтмена группы «Король и Шут». Об этом он заявил в интервью «Чемпионату».

По его словам, в постановке будут использоваться мелодии из трех песен легендарной группы — «Танец злобного гения», «Лесник» и «Воспоминания о былой любви».

«Мне кажется, образ Горшка будет очень интересно перенести на лед. По приезде в Москву будем работать над образом, не забывая о том, что спортсмен должен прыгать», — заявил Мурашов.

Мурашов — действующий фигурист, являющийся серебряным призером чемпионата Швейцарии 2022 года.

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