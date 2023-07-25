Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хореограф Мурашов заявил, что в новом сезоне один из фигуристов будет выступать в образе Горшка

Хореограф Мурашов поставил фигуристу группы Мурашовой номер под песни группы «Короля и Шута»

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Фигурист и хореограф Егор Мурашов заявил, что в сезоне-2023/24 один из фигуристов группы Виктории Буцаевой будет выступать в образе Михаила Горшенева, фронтмена группы «Король и Шут». Об этом он заявил в интервью «Чемпионату».

По его словам, в постановке будут использоваться мелодии из трех песен легендарной группы — «Танец злобного гения», «Лесник» и «Воспоминания о былой любви».

«Мне кажется, образ Горшка будет очень интересно перенести на лед. По приезде в Москву будем работать над образом, не забывая о том, что спортсмен должен прыгать», — заявил Мурашов.

Мурашов — действующий фигурист, являющийся серебряным призером чемпионата Швейцарии 2022 года.

Ранее фигуристка Александра Трусова призналась, что съехала от родителей в 18 лет

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях