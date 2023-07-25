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В сборной Армении хотят, чтобы игрок «Краснодара» стал более знаменитым, чем Мхитарян

Игрок сборной Армении Байрамян пожелал полузащитнику «Краснодара» Сперцяну стать успешнее Мхитаряна

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@FCKrasnodar/Twitter

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что его партнер по сборной Армении, игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян обязательно уедет в Европу. Его слова передает Sport24.

«Эдо должен уехать и обязательно уедет в Европу. Он никогда не будет Генрихом, но дай бог, чтобы он стал намного знаменитее и успешнее Генриха. Тикнизяну тоже надо ехать в Европу. У него есть данные, все дороги открыты», — сказал Байрамян.

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 28 матчей, отметившись десятью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате.

В СМИ сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны голландского «Аякса» и английского «Манчестер Сити».

В феврале 2021 года полузащитник согласился выступать за национальную сборную Армении. Он провел за команду 17 игр, забив три мяча.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Захаряна нужно отпустить в Италию.

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