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Российский боец объяснил, почему встал на колено перед главой лиги ONE Championship

Российский боец Малыхин встал на колено перед главой лиги ONE Championship, потому что тот верил в него

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УберБузотер/Wikimedia Commons

Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин заявил, что вера в него главы ONE Championship Чатри Ситйодтонга помогла добиться всего в жизни. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«И кто бы что ни говорил, я на руках его готов нести, босса. Я готов встать на колени, на руках его нести. Это просто дань уважения человеку, который в меня поверил, который мой труд ценит, мои вставания в пять утра, мою самоотдачу, мою преданность. Встать, отдать ему какую-то дань — самое малое, что я могу для него сделать.

Что я вижу сейчас, что происходит с моей жизнью благодаря мистеру Чатри. Я очень сильно ему благодарен», — сказал Малыхин.

Малыхин является бронзовым призером чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 кг.

В 2019 году он дебютировал в профессиональном ММА. Всего за это время он провел 13 поединков, все из которых завершились его победой. Малыхин является чемпионом ONE Championship в полутяжелом и тяжелом весах.

23 июня 2023 года россиянин победил Арджана Бхуллара техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее англоязычные фанаты MMA высмеяли российского бойца за фото с книгой в руках.

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