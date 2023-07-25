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Футбольный селекционер Стипиди о тренере Личке: глумятся над ним сейчас вовсю

Футбольный селекционер Стипиди заявил, что над тренером «Динамо» Личкой глумятся

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Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди встал на защиту тренера «Динамо» Марцела Лички после первого поражения москвичей в сезоне. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Послушайте и посмотрите, что говорят о Личке! Думали, он кудесник какой-то, волшебник, что ли? Ему дали тот же провальный состав, который был у «Динамо» в прошлом сезоне.

Глумятся над Личкой сейчас вовсю, но хотя бы постеснялись своего лицемерия. В конце прошлого сезона они называли Личку супертренером, потому что «Оренбург» завершил чемпионат на очень приличном месте», — сказал Стипиди.

В конце июня клуб объявил о назначении Марцела Лички на пост тренера команды. До этого он работал в «Оренбурге» и выводил команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В первом матче на посту наставника бело-голубых Личка потерпел поражение. «Динамо» уступило «Краснодару» в Москве со счетом 1:3.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов», а 25 июля команде предстоит матч Кубка России против «Пари Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что «Динамо» близко к завершению сделки с итальянским клубом по трансферу Захаряна.

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