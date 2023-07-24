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Российская фигуристка показала фото в образе Элифеанты из «Спящей красавицы»

Фигуристка Синицина показала эффектное фото в образе Элифеанты из «Спящей красавицы»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала в своем Telegram-канале фото в образе Элифеанты из шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Гастроли спектакля в Сочи.

«Мой рабочий mood», — подписала снимок Виктория.

Пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, завоевывала золото в командных соревнованиях и серебро Олимпийских игр (2022) в танцах на льду, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году.

2 октября Кацалапов и Синицина стали мужем и женой. Фигуристка выложила фотографии со свадебной церемонии в своем Telegram-канале и подписала снимки: «Just married» (Новобрачные).

В июне 2023 года Синицина и Кацалапов объявили о завершении карьеры.

Ранее российская лыжница выложила фото в откровенном наряде.

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