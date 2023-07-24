Президент РПЛ об отстранении российских клубов и сборной: это никого не устраивает

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что ведется диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о снятии санкций с российских клубов и сборной, передает «Матч ТВ».

«Ведутся переговоры, надеюсь, они будут успешными в том или ином виде. Футболисты не могут играть в международных соревнованиях, клубы отстранены, никого это не устраивает. Диалог есть», — сказал Алаев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям весной прошлого года.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) объяснили отказ клубов из Крыма от участия в Кубке России.