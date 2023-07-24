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Агент Баринова отреагировал на оскорбление футболиста в шоу Дзюбы и Слуцкого

Агент игрока «Локомотива» Баринова Банатин об оскорблении футболиста в шоу Дзюбы и Слуцкого: вырвано из контекста

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РИА Новости

Футбольный агент Павел Банатин отреагировал на оскорбление полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова на YouTube-шоу «Ну так нельзя» тренера Леонида Слуцкого и футболиста красно-зеленых Артема Дзюбы. В эфире программы Слуцкий рассказал, что Дзюба назвал Баринова туповатым, передает Sport24

«Это все глупости. Ерунда, вырванная из контекста. Казакова прочитайте в Telegram-канале — он там все объясняет», — сказал Банатин.

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков ранее в своем Telegram-канале написал, что Баринов является искренним и простым человеком.

«Но по мне, человеческая простота и тупость — вещи разные», — добавил он.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива». Он выступает за московский клуб с 2015 года и провел за него 140 матчей. В сезоне-2017/18 в составе железнодорожников он стал чемпионом России, а также трижды побеждал с командой в розыгрыше Кубка России.

Ранее в «Торпедо» заявили, что Дзюба — не спаситель отечества.

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