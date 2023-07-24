Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Фрэнсис

Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов в составе английского «Ноттингем Форест» Тревор Фрэнсис умер в возрасте 69 лет, сообщает Twitter английского «Бирмингем Сити».

За «Ноттингем Форест» Фрэнсис выступал с 1979 по 1981 год. Также он играл за итальянскую «Сампдорию», шотландский «Рейнджерс» и «Шеффилд Уэнсдей», где закончил карьеру в 1994 году. На его счету 52 матча за сборную Англии, в которых он забил 12 мячей.

Фрэнсис тренировал «Бирмингем Сити» и «Кристалл Пэлас».

Ранее на 50-м году жизни скончался бывший тренер-реабилитолог казанского «Рубина» Эдуард Кундухов. Последним местом работы Кундухова стала владикавказская «Алания», которая проводит сезон-2023/24 в Первой лиге.

«Эдуард Кундухов работал в «Рубине» с 2014 по 2019 год и был настоящим профессионалом своего дела. Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Маратовича», — говорится в некрологе.

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