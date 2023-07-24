В Екатеринбурге впервые прошел фестиваль спорта IRONSTAR

21-22 июля в Екатеринбурге прошел фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023. В рамках мероприятия состоялись женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км и SPRINT. Всего в соревнованиях приняло участие более 1200 человек из 163 городов России.

В первый соревновательный день состоялись заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили. Участники преодолели 1,852 км и 3,704 км соответственно в акватории Городского пруда. Помимо этого, 21 июля прошел детский забег STARKIDS. Юные спортсмены попробовали свои силы на дистанциях 500 м и 1000 м. Они получили настоящие медали финишеров. Завершением первого дня фестиваля стал женский забег IRONLADY. Девушки преодолели 5 км по променаду вдоль набережной Городского пруда.

Во второй день проверили себя на прочность участники «полужелезной» дистанции — 113 км и дистанции SPRINT. На дистанции 113 км триатлеты преодолели 1,93 км плавательного этапа, 90 км велогонки и 21,1 км бега. А участников соревнований на дистанции SPRINT ждали 0,75 км плавания, велогонка на 20 км, а также забег на 5 км.

Среди участников фестиваля было рекордное количество параатлетов в этом сезоне IRONSTAR: всего 15 человек финишировали в различных гонках фестиваля, включая преодоление полужелезной дистанции триатлона. В двух тандемах с подопечными фонда «БольшеЧемМожешь» выступили Сергей Шелапугин и Наталья Чифтджи. Атлеты вышли на гонку 113 км вместе с Борисом Бредихиным и Анной Гордеевой — у подопечных диагностировано ДЦП.

«Старт в Екатеринбурге — нашей новой локации, вышел красочным и динамичным. Живописный плавательный этап с видом на новый квартал Екатеринбург-Сити, исторический центр на беге и вело-этапе — это то, что мы хотели показать нашим участникам. С нетерпением ждем следующего года, чтобы вновь провести здесь наш фестиваль спорта. Спасибо Администрации города за то, что помогли зажечь новую звезду на карте IRONSTAR», — поделился генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Ранее сборная России по триатлону проиграла 3,5 минуты победителям Олимпиады.