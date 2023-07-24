Бывший спортивный директор «Динамо» рассказал, кто из итальянских грандов интересуется Захаряном

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук подтвердил информацию журналиста Джанлука Ди Марцио о том, что футболистом бело-голубых Арсеном Захаряном интересуется римский «Лацио», передает РИА Новости.

«Знаю, что «Лацио» им интересуется. Со стороны итальянского клуба серьезный спрос на Арсена. Считаю Арсена намного сильнее Шиманьского, которого продали примерно за ту же сумму, какую предлагает «Лацио», — сказал Орещук.

Ди Марцио рассказал, что главный тренер команды Маурицио Сарри ищет пути усиления атаки и рассматривает возможность подписания японского полузащитника Даити Камадо. Эта сделка может быть выгодна для клуба, так как футболист из Японии находится в статусе свободного агента.

При этом пополнить состав «Лацио» может только один из этих игроков. В Италии действует ограничение на подписание футболистов, не являющихся гражданами стран Евросоюза. Таким образом, клуб будет выбирать между Захаряном и Камадо.

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