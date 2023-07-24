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В Минспорта Украины объяснили, почему запретили своему гроссмейстеру покидать страну

Министр спорта Украины Гутцайт заявил, что не получал писем с просьбой выпустить гроссмейстера Иванчука

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Wikimedia Commons

Министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт заявил, что организация не получала ни одного письма по поводу пересечения границы гроссмейстером Василием Иванчуком. Его слова приводит РИА Новости.

«Федерация всеукраинская мне не прислала ни одного письма по поводу пересечения границы, потому что есть процедура, в соответствии с которой федерация должна отправить письмо в министерство молодежи и спорта... Ни одного письма не приходило в министерство», — сказал Гутцайт.

Министерство молодежи и спорта Украины ранее не выдало 54-летнему Иванчуку разрешение на выезд из страны, которое необходимо всем, кто моложе 60 лет. Он должен был участвовать в Кубке мира в Баку, который стартует 29 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Российские гроссмейстеры могли выступать под флагами ФШР или Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее Анатолий Карпов заявил, что не встречал большего патриота Украины, чем шахматист Иванчук.

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