Ветеран «Спартака» предрек команде проблемы в ближайших матчах

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что красно-белых будут ждать проблемы в следующих матчах, если клуб не усилит центральную зону.

«С каждой командой будет такая игра, [как с «Оренбургом»]. Поставленной игры нет, костяка команды нет, непонятно, кто на каких позициях. Две-три позиции не вызывают сомнения, а так — непонятно, какой состав выйдет на следующую игру. Я вот сейчас даже не представляю, кто будет в старте на следующий матч.

Давно уже надо было усилить центральную зону. Все мячи, которые забивали, они из центральной зоны проходили. Стабильности нет, хребта команды нет. И эту зону надо было усиливать раньше, не брать игроков, на позициях которых своих достаточно. А этого не сделали, это вопрос к Эшуорту (Пол Эшуорт, спортивный директор «Спартака» — «Газета.Ru»). Это самая слабая позиция, и вопрос по ней не решен. Проблемы будут в каждой игре», — заявил Гладилин.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 3:2, проигрывая по ходу матча 1:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 31 июля в 19:30 по московскому времени.

Ранее на «Матч ТВ» извинились за шутку о «Спартаке».