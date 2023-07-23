«Спартак» вырвал на последних минутах победу в матче первого тура РПЛ

Московский «Спартак» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В самом конце первого тайма Виктор Мозес вывел красно-белых вперед. Сразу после перерыва Дмитрий Воробьев сравнял счет, а через 16 минут Габриэль Флорентин вывел «Оренбург» вперед. За 15 минут до финального свистка Даниил Хлусевич сравнял счет, а уже в компенсированное время он вывел «Спартак» вперед, установоив окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 31 июля в 19.30 по московскому времени.

«Оренбург» встретится на выезде с казанским «Рубином». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке.

Ранее в итальянском «Сассуоло» заявили, что не хотят иметь дело с россиянами.