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Теннисист Рублев стал победителем турнира в Бостаде

Теннисист Рублев обыграл Рууда в финале турнира в Бостаде

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Dylan Martinez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев победителем турнира в Бостаде, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0.

Игра продлилась 1 час 33 минуты. Рублев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале турнира в Бостаде российский теннисист одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло. Матч, который продолжался 2 часа 47 минут, завершился в трех сетах с результатом 7:6 (8:6), 6:7 (9:7), 6:3.

Рублев завоевал второй трофей в сезоне. В апреле россиянин победил на турнире в серии «Мастерс» в Монте-Карло.

На завершившемся Уимблдоне Рублев дошел до четвертьфинала, в котором уступил второй ракетке мира, сербскому спортсмену Новаку Джоковичу в четырех сетах со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Ранее экс-вторая ракетка мира Анастасия Пивоварова отреагировала на исторический рекорд России на Уимблдоне.

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