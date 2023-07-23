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В США ответили, могут ли Дацюка не ввести в Зал славы НХЛ из-за российского гражданства

Журналист The Athletic Духачек заявил, что введение Дацюка в Зал славы НХЛ могут отложить на год

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РИА Новости

Журналист The Athletic Эрик Духачек в своей статье оценил перспективы попадания российского хоккеиста Павла Дацюка в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Что касается кандидатуры Дацюка, то он выиграл четыре «Леди Бинг Трофи», три «Селке», два Кубка Стэнли, выступил на пяти Олимпиадах в качестве игрока сборной России и набрал 918 очков в 951 матче НХЛ. Это резюме игрока Зала славы. Дебаты или обсуждение должны быть такими: он будет выбран в первом туре или нет? Может быть, введение Дацюка отодвинут на год», — сказал Духачек.

Дацюк на протяжении 15 лет выступал за «Детройт Ред Уингз». Стоит отметить, что на два сезона он уходил в московские ЦСКА и «Динамо».

Россиянин в составе «Детройта» дважды выиграл Кубок Стэнли (2002 и 2008 год).

Нападающий в составе сборной России выигрывал чемпионат мира в 2012 году и Олимпийские игры в 2018 году.

Дацюк завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал «Автомобилист» из города Екатеринбурга.

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