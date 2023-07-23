Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок «Интер Майами» о дебюте Месси: даже его шорты украли

Хавбек «Интер Майами» Кремаски заявил, что после дебюта Месси все просили его футболку

close
100%
Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Полузащитник «Интер Майами» Бенджамин Кремаски сравнил игру с аргентинским нападающим Лионелем Месси в одной команде с попаданием в фильм. Слова хавбека приводит TyC Sports.

«Все просили его футболку. Они даже украли его шорты. Я счастлив. Я как в фильм попал. Когда меня заменили, я больше не был партнером — я стал еще одним болельщиком», — рассказал полузащитник.

Месси в ночь на 22 июля дебютировал за «Интер Майами» и забил первый мяч за американскую команду, после чего отпраздновал это с семьей, члены которой находились на трибунах.

Форвард отличился на 94-й минуте матча с «Крус-Асуль» в первом туре Кубка лиг, забив со штрафного. Гол Месси принес «Интер Майами» победу со счетом 2:1.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре «Барселоны», вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси рассказал, кому посвятил первую победу в составе «Интер Майами».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях