Арбитр Хусаинов заявил о грубейшей ошибке в матче «Локомотива» и «Рубина»

Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в комментарии «Евро-Футбол.Ру» заявил, что главный арбитр матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином» Владислав Безбородов серьезно ошибся, когда засчитал первый гол «железнодорожников».

Встреча завершилась со счетом 2:2. Первый мяч «Локомотива» на свой счет записал Наир Тикнизян с передачи Сергея Пиняева. Хусаинов отметил, что гол нельзя было засчитывать из-за того, что в момент голевой атаки правила нарушил игрок «железнодорожников» Пиняев, который жестко толкнул футболиста соперников Александра Мартыновича.

«Первый гол «Локомотива» забит с нарушением правил. Решение судьи в этом эпизоде — это вопиющая несправедливость. Безбородов совершил грубейшую ошибку. Пиняев завалил Мартыновича, тем самым нарушив правила», — заявил Хусаинов.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет на выезде против воронежского «Факела». Встреча состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 1:30 по московскому времени.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала игру клуба после ничьей с «Рубином».