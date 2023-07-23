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Кузнецова о недопуске Звонаревой на турнир WTA: какую угрозу Польше несет спортсменка?

Теннисистка Кузнецова заявила, что ей странно читать о недопуске Звонаревой в Польшу

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Dppi/Rob Prange/Global Look Press

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в своем Telegram-канале отреагировала на недопуск соотечественницы Веры Звонаревой на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Польше, отметив, что ей странно читать такие новости.

«Пишут, что Веру Звонареву не впустили в Польшу, где она должна была принять участие в турнире WTA. Во въезде ей отказали пограничники по прибытии в страну. Странно читать это. Какую угрозу Польше может нести спортсменка?» — написала Кузнецова.

22 июля польские пограничники не пустили Звонареву в страну на турнир WTA. Звонарева пыталась въехать в Польшу по визе, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву. В Министерстве внутренних дел заявили, что Звонареву не пустили в Польшу по соображениям государственной и общественной безопасности.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее в Госдуме предложили лишить турнир в Польше статуса WTA за недопуск Звонаревой.

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