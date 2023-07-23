В Госдуме рассказали, как МОК должен отреагировать на недопуск Звонаревой на турнир в Польше

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Российской федерации Светлана Журова, комментируя недопуск российской теннисистки Веры Звонаревой на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Польше, заявила, что это особый случай и Международный олимпийский комитет (МОК) должен отреагировать. Слова Журовой приводит Vprognoze.ru.

«МОК и международным спортивным организациям нужно сделать акцент на том, что города и страны, не допускающие российских и белорусских атлетов, будут исключать из списка претендентов на проведение международных турниров. Как вариант. Боюсь, что в нынешней ситуации этого не сделают, но по сути должно быть именно так», — заявила Журова.

22 июля польские пограничники не пустили Звонареву в страну на турнир WTA. Звонарева пыталась въехать в Польшу по визе, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву. В Министерстве внутренних дел заявили, что Звонареву не пустили в Польшу по соображениям государственной и общественной безопасности.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее в Госдуме предложили лишить турнир в Польше статуса WTA за недопуск Звонаревой.