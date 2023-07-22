В WTA оценят ситуацию с отказом российской теннисистке во въезде в Польшу

В Женской теннисной ассоциации (WTA) дадут оценку отказу россиянке Вере Звонаревой во въезде в Польшу для участия в турнире, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

«WTA в курсе ситуации со Звонаревой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков является главным приоритетом организации. Мы будем оценивать этот вопрос в ходе мероприятия», — сказали в WTA.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

В 2022 году теннисисты из России и Белоруссии были вынуждены пропустить Уимблдон из-за того, что организаторы запретили им участвовать в турнире. В 2023 году запрет был снят.

Ранее российский волейболист Алексей Спиридонов назвал поляков русофобами за отказ впускать Звонареву в страну.