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В Госдуме отреагировали на отказ Польши впустить в страну теннисистку Звонареву

Депутат Свищев призвал ФТР обратиться в ITF после отказа Польши впустить в страну теннисистку Звонареву

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Федерация тенниса России (ФТР) и теннисистка Вера Звонарева должны обратиться в Международную федерацию тенниса (ITF) после того, как власти Польши не пустили спортсменку в страну на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), передает RT.

«Это следует сделать незамедлительно. Тем более Шамиль Тарпищев — опытный и авторитетный руководитель. Мы уже имеем прецеденты, когда некоторые страны лишали прав на проведение крупных соревнований», — сказал Свищев.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее Звонарева выиграла парный турнир в Лионе.

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