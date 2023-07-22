В Госдуме отреагировали на отказ Польши впустить в страну теннисистку Звонареву

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Федерация тенниса России (ФТР) и теннисистка Вера Звонарева должны обратиться в Международную федерацию тенниса (ITF) после того, как власти Польши не пустили спортсменку в страну на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), передает RT.

«Это следует сделать незамедлительно. Тем более Шамиль Тарпищев — опытный и авторитетный руководитель. Мы уже имеем прецеденты, когда некоторые страны лишали прав на проведение крупных соревнований», — сказал Свищев.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее Звонарева выиграла парный турнир в Лионе.