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Российский волейболист Спиридонов о поляках: давно надо забыть про эту нацию

Российский волейболист Спиридонов назвал поляков русофобами за отказ впускать теннисистку Звонареву в страну

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российский волейболист Алексей Спиридонов отреагировал на отказ властей Польши пускать в страну российскую теннисистку Веру Звонареву на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), назвав поляков русофобами, передает «Матч ТВ».

«Давно надо забыть про эту нацию и страну, для меня поляки не существуют много лет. Это русофобы чистой воды. Это мы и видим по тому, как они относятся к нашим спортсменам», — сказал Спиридонов.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее украинская теннисистка отказалась от рукопожатия с третьей россиянкой за день.

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