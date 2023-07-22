Российский волейболист Спиридонов о поляках: давно надо забыть про эту нацию

Российский волейболист Алексей Спиридонов отреагировал на отказ властей Польши пускать в страну российскую теннисистку Веру Звонареву на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), назвав поляков русофобами, передает «Матч ТВ».

«Давно надо забыть про эту нацию и страну, для меня поляки не существуют много лет. Это русофобы чистой воды. Это мы и видим по тому, как они относятся к нашим спортсменам», — сказал Спиридонов.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее украинская теннисистка отказалась от рукопожатия с третьей россиянкой за день.