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Акинфеев установил рекорд чемпионатов России

Голкипер ЦСКА Акинфеев установил рекорд по числу сезонов в чемпионатах России

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Телешрам-канал «ПФК ЦСКА»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по числу сезонов в чемпионатах России, выйдя на поле в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

Акинфеев дебютировал в РПЛ в мае 2003 года. Вратарь ЦСКА участвует уже в 21 чемпионате России. По этому показателю он обошел Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.

ЦСКА проиграл «Уралу» со счетом 1:2.Счет в поединке открыл Тимур Аюпов, который переправил мяч в ворота после ошибки Акинфеева. Даниэль Мишкич удвоил преимущество «Урала», реализовав пенальти на 54-й минуте игры. Армейцы отыграли один мяч благодаря точному удару Антона Заболотного на 63-й минуте.

В следующем туре Российской премьер-лиги (ЦСКА) сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а до этого проведет матч первого тура группового этапа Кубка России в гостевом матче с «Оренбургом».

Ранее Акинфеев установил новый рекорд российского футбола.

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