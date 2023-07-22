Акинфеев установил рекорд чемпионатов России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по числу сезонов в чемпионатах России, выйдя на поле в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

Акинфеев дебютировал в РПЛ в мае 2003 года. Вратарь ЦСКА участвует уже в 21 чемпионате России. По этому показателю он обошел Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.

ЦСКА проиграл «Уралу» со счетом 1:2.Счет в поединке открыл Тимур Аюпов, который переправил мяч в ворота после ошибки Акинфеева. Даниэль Мишкич удвоил преимущество «Урала», реализовав пенальти на 54-й минуте игры. Армейцы отыграли один мяч благодаря точному удару Антона Заболотного на 63-й минуте.

В следующем туре Российской премьер-лиги (ЦСКА) сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а до этого проведет матч первого тура группового этапа Кубка России в гостевом матче с «Оренбургом».

Ранее Акинфеев установил новый рекорд российского футбола.