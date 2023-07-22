Инсайдер назвал бразильцев, которые покинут «Зенит»

Бразильский журналист Фабио Алейшо заявил, что из петербургского «Зенита» в летнее трансферное окно уедут как минимум два футболиста из Бразилии. Слова инсайдера приводит «Чемпионат.com».

«Очень тяжело перестраиваться, когда уходят сразу три ключевых футболиста «Зенит» хоть и останется фаворитом РПЛ, но уже далеко не таким явным. Думаю, уйдет Вендел, которому уже взяли на замену Кейроса. Плюс либо Малком, либо Клаудиньо», — заявил Алейшо.

СМИ сообщали, что Малком может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», однако пока переговоры между сторонами стоят на паузе.

Вендел провел межсезонную подготовку в Бразилии и не участвовал в тренировках «Зенита». Причиной задержки футболиста на родине стали личные обстоятельства, при этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Венделу разрешили искать новую команду.

14 июля издание O Dia написало, что бразильский «Фламенго» предложил за игрока петербургского «Зенита» Клаудиньо €15 млн, но сине-бело-голубые отклонили предложение.

Ранее Малком не попал в состав «Зенита» на матч с «Пари НН».