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Инсайдер назвал бразильцев, которые покинут «Зенит»

Инсайдер Алейшо заявил, что «Зенит» покинут как минимум два бразильских футболиста

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бразильский журналист Фабио Алейшо заявил, что из петербургского «Зенита» в летнее трансферное окно уедут как минимум два футболиста из Бразилии. Слова инсайдера приводит «Чемпионат.com».

«Очень тяжело перестраиваться, когда уходят сразу три ключевых футболиста «Зенит» хоть и останется фаворитом РПЛ, но уже далеко не таким явным. Думаю, уйдет Вендел, которому уже взяли на замену Кейроса. Плюс либо Малком, либо Клаудиньо», — заявил Алейшо.

СМИ сообщали, что Малком может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», однако пока переговоры между сторонами стоят на паузе.

Вендел провел межсезонную подготовку в Бразилии и не участвовал в тренировках «Зенита». Причиной задержки футболиста на родине стали личные обстоятельства, при этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Венделу разрешили искать новую команду.

14 июля издание O Dia написало, что бразильский «Фламенго» предложил за игрока петербургского «Зенита» Клаудиньо €15 млн, но сине-бело-голубые отклонили предложение.

Ранее Малком не попал в состав «Зенита» на матч с «Пари НН».

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