Казахстанский боец о поединке со Шлеменко: надеюсь, он от меня никуда не денется

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков, владеющий чемпионскими поясами Naiza FC и Ural FC, заявил о намерении провести поединок с российским спортсменом Александром Шлеменко. Слова Ермекова приводит издание Legalbet.

«Да, смотрел предыдущий его поединок — хороший бой был. Надеюсь, он от меня никуда не денется. Главное, чтобы он согласился», — заявил Ермеков.

Шлеменко в смешанных единоборствах провел 79 боев, в которых одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся.

Российский боец дважды выиграл Гран-при Bellator и владел титулом чемпиона этой организации. 21 июля он провел бой с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из Бразилии Алексом Оливейрой и одержал победу, применив удушающий прием в первом раунде.

Ермеков — чемпион лиги EFC в среднем весе, на профессиональном уровне он выступает с 2012 года.

Лига Ural FC, за которую выступает Ермеков, хотела организовать бой казахстанского бойца и Шлеменко под своей эгидой.

Ранее Шлеменко объяснил, почему всю жизнь был объектом для критики.