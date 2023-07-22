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Российская теннисистка не выступит на турнире в Германии из-за проблем с визой

Теннисистка Анастасия Потапова снялась с турнира WTA-250 в Гамбурге из-за проблем с визой

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Личный архив Анастасии Потаповой

Российская теннисистка Анастасия Потапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что была вынуждена сняться с турнира WTA-250, который пройдет в немецком Гамбурге, из-за проблем с документами, и заявила, что вместе с командой сосредоточится на подготовке к американской серии турниров.

«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой. Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году!» — написала Потапова.

Турнир в Гамбурге пройдет с 23 по 29 июля. В 2022 году Потапова добралась до полуфинала соревнований, где с результатом 3:6, 5:7 уступила эстонской теннисистке Анетт Контавейт.

Потапова — победительница пяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (из них два в одиночном разряде), она выиграла юниорский турнир «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016).

Российская спортсменка занимает 25-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты.

Ранее Дарья Касаткина вылетела с турнира WTA-250 на стадии четвертьфинала.

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