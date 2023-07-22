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В ФШР оценили слова Непомнящего о нежелании выступать за сборную России

Вице-президент ФШР Смагин отрицательно оценил решение Непомнящего не выступать за Россию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что отказ российского гроссмейстера Яна Непомнящего от выступления за сборную России будет потерей, однако в Федерации найдут альтернативу. Слова Смагина приводит «РБК Спорт».

«Как я могу оценивать его позицию? Конечно, отрицательно. Трудно сказать, с чем связано его заявление. Ян — человек очень эмоциональный. Трудно сказать, для чего он сделал эти заявления, тем более что соревнований с участием нашей сборной пока не просматривается. Может быть, у него уже какие-то другие планы на жизнь», — заявил он.

21 июля Непомнящий заявил, что не хочет менять спортивное гражданство, но «не очень хочет выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией».

Непомнящий 30 апреля уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону. Изначально он должен был играть с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако тот отказался от участия в поединке.

Непомнящий завоевал право на титульный поединок после победы на турнире претендентов. При этом он не сумел второй раз подряд завоевать шахматную корону, до этого он уступил Карлсену.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на слова Яна Непомнящего о нежелании играть за сборную России.

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