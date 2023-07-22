Публицист Стиллавин — Исинбаевой: бежит из России сволочь, пусть тикает мразота

Российский публицист Сергей Стиллавин в своем Telegram-канале в жесткой форме обратился к двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, которая переехала в Испанию, а также назвала свое звание ВС РС номинальным.

«Человек мира»! Какого мира, Лена? Нету больше никакого единого глобального мира, а снова есть «мы» и «они». Исинбаеву назвали изменницей именитые спортсмены и государственные деятели, удивляясь, как в олимпийской чемпионке может сидеть такая мелкая, мещанская душонка.

Бежит из страны сволочь — «люди мира», которые были успешными в прежней реальности и мечтающие спасти свое сытое существование.

А в России воздух становится чище! И пусть тикает вся эта мразота, чтоб на своей земле остались лишь те, кто ее достоин», — написал Стиллавин.

12 июля издание El Digital Sur написало, что олимпийская чемпионка переехала жить в Испанию. По информации журналистов, она проживает в «роскошном комплексе» и ведет «скрытный образ жизни».

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).

В ходе президентских выборов 2018 года Исинбаева вошла в состав движения Putin Team, основанного хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко заявила, что Исинбаева не понимает ответственности слова о номинальном звании.