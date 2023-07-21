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Боец UFC О'Мэлли: я поливаю Сэндхагена дерьмом за согласие на бой против Умара Нурмагомедова

Боец UFC О'Мэлли обвинил своего коллегу Сэндхагена в меркантильности за согласие на поединок с Нурмагомедовым

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Craig Kidwell/Reuters

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли обвинил на своем YouTube-канале своего коллегу Кори Сэндхагена в меркантильности за согласие на поединок с представителем России Умаром Нурмагомедовым.

«Я поливаю его дерьмом за то, как он ведет свою карьеру с точки зрения бизнеса. Просто подумайте: он согласился на бой против Умара и Фонта — это говорит, насколько он не меркантилен», — сказал О'Мэлл.

5 августа Сэндхаген проведет поединок против Роба Фонта. Изначально Сэндхаген должен был подраться с Нурмагомедовым, но поединок сорвался из-за того, что россиянин травмировал плечо.

В последний раз россиянин выходил в октагон 26 июня 2022 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Тогда он единогласным решением судей победил американца Нэйта Манесса. На счету Умара 16 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посоветовал брату Умару учить английский язык.

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