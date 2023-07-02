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Голкипер хоккейного СКА лишился машины

У вратаря хоккейного СКА угнали машину в Санкт-Петербурге

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Сергей Савостьянов/ТАСС

У вратаря хоккейного клуба СКА Сергея Иванова угнали машину в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Известия».

Пострадавший обратился в полицию 1 июля. Хоккеист сообщил правоохранительным органам о том, что на месте, где он оставил свой черный Hyundai Tucson 2019 года выпуска, его больше нет. Стоимость машины он оценил в 2,6 млн рублей.

Предварительно, следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Сергей Иванов выступает за СКА с 2022 года. На юношеском уровне играл за тюменские команды «Газовик» и «Тюменский легион» и «Металлург» Магнитогорск. В мае 2020 года перешел в систему СКА, сначала играл за СКА-Варяги, а затем — за СКА-1946.

В сезоне-2022/23 он провел в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пять матчей, пропустив две шайбы.

В минувшем сезоне в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее сообщалось о многомиллионном новом контракте российского вратаря в НХЛ.

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