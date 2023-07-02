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Гранат о «паненке» Смолова в матче с Хорватией: это было пижонство со стороны Феди

Экс-футболист Гранат назвал пижонством незабитый пенальти Смолова в матче с Хорватией на ЧМ

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РИА Новости

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат вспомнил незабитый пенальти форварда национальной команды Федора Смолова в послематчевой серии с Хорватией на чемпионате мира — 2018.

«Смолов и Габулов сцепились в душевой? Да, тогда эмоции были на пределе. Но, если сейчас с Габуловым поговорить, то он поймет, что не забитые пенальти Смолова и Фернандеса – это один и тот же результат. Больше из-за исполнения такие эмоции проявлялись в адрес Феди. Ударь он выше ворот, было бы по-другому. Это было пижонство со стороны Смолова», – сказал Гранат.

Основное время матча Россия — Хорватия завершилось вничью 2:2. В серии пенальти точнее оказались хорваты. Смолов исполнял первый удар своей команды, но его «паненку» отразил вратарь соперника Даниэль Субашич.

На ЧМ-2018 Смолов сыграл во всех пяти матчах сборной России, но в стартовом составе вышел только в одном из них. Единственный мяч на турнире игрок забил в серии послематчевых пенальти в ворота сборной Испании в игре 1/8 финала.

Ранее Артем Дзюба рассказал о трудностях из-за популярности после ЧМ-2018.

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