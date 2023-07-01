Жена футболиста «Ростова» объявила о разводе

Наталия Медведева, супруга вратаря «Ростова» Никиты Медведева, на своей странице в социальных сетях рассказала, что разводится с футболистом. Пара была в браке с 2017 года.

«Красивая история любви длиною в 10 лет. Мы разводимся! Июнь оказался самым сложным периодом в моей жизни. Вместе росли, шли к общим целям, от большой любви появились на свет два ангелочка. Страсть, счастье, поддержка, родственные души. К сожалению, слишком долго мы жили на два города. Пока сложно осознавать, что произошло», — написала Медведева.

Последние три сезона Медведев провел в казанском «Рубине». До этого он также выступал за «Ростов» и «Зенит-Ижевск». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Медведева оценивается в €300 тыс. Контракт Никиты Медведева с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Анастасия Казачек, бывшая жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, рассказала о ходе разбирательств о судьбе их ребенка.