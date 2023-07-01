Гладилин оценил шансы Дзюбы стать тренером после завершения карьеры футболиста

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что форвард столичного «Локомотива» Артем Дзюба в будущем может стать тренером.

«А почему у него может не получиться? Он знает футбол, тема для него знакомая. Это не проблема для него. Главное, как он освоит эту профессию. Это будет тяжело с его характером и амбициями. Но у него есть характер, целеустремленность. Все будет зависеть от него», — сказал Гладилин.

34-летний нападающий пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Дзюба рассказал о планах после завершения карьеры.