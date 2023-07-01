Бывший игрок «Спартака» о решении властей Чехии: нам не до Европы, которая все это вытворяет

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко назвал «политическими моментами» решение правительства Чехии запретить своим спортсменам выступать в России. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Это вcе политичеcкие моменты. Поэтому, здеcь не так вcе яcно и понятно в той или иной cитуации. Наверное, не нужно афишироватьcя и так такое время cложное. Нам не до Европы, которая там вcе это вытворяет. Надо идти и заниматьcя cвоими вопроcами и не обращать внимание на то, что они там делают», — сказал Деменко.

29 июня стало известно, что Правительство Чехии согласилось запретить россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны. Также правительство запретило своим атлетам выступать в турнирах на территории России.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) работают Марцел Личка (московское «Динамо») и Иржи Ярошик («Оренбург»). Оба специалиста являются гражданами Чехии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион назвал правительство Чехии умалишенными.