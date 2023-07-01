Адвокат Калинов связал задержание российского хоккеиста в Польше с СВО

Уголовное дело в отношении российского хоккеиста Максима Сергеева, которые было заведено в Польше, может быть сфабрикованным. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Вся ситуация, которая имеет место на сегодняшний день с арестом хоккеиста Максима Сергеева, который явился 14-м арестованным гражданином России в Польше, больше всего, по моему мнению, напоминает некую спланированную операцию, чтобы жителей России представить в невыгодном свете в связи с проходящей сейчас специальной военной операцией, сложностями в международной обстановке. Убежден, что именно в связи с этой целью происходят так называемые аресты, считаю, что, вероятнее всего, уголовные дела, возбужденные в отношении граждан России, являются сфабрикованными. Уверен в этом, это мое личное мнение», — заявил Калинов.

О том, что российский хоккеист стал уже 14-м арестованным участником шпионской сети, рассказал министр юстиции Польши Збигнев Зебро 30 июня. При этом имя задержанного Зебро не рассказал, личность спортсмена раскрыл Telegram-канал Mash.

Россиянин обвиняется в изучении объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Спортсмену грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

20-летний россиянин выступает за команду «Заглембе» с 2021 года . На его счету два очка (1+1) в 23 матчах.

Ранее тренер польского хоккейного клуба «Заглембе» Гжегож Клих рассказал, что в клубе очень удивлены арестом российского игрока команды Сергеева.