Тренера сборной России по шпаге уволили после отъезда фехтовальщиков в США

Старший тренер сборной России по шпаге Александр Глазунов рассказал, что был уволен Федерацией фехтования России (ФФР) в связи с отъездом Сергея Биды и его жены Виолетты Храпиной в США. Слова Глазунова приводит РИА Новости.

«Да, президент федерации Ильгар Мамедов уволил меня. Видимо, это связано с отъездом Биды и Храпиной в США, хотя я не особо был в курсе их поездки. Как понял, они купили билет в один конец.

Не знаю, почему я несу ответственность, — лучше спросить у ФФР. С ребятами по поводу этой ситуации не общался, разбираться в ней совершенно не хочу. Я сам им не звонил, они со мной тоже не связывались. Ничего страшного, жизнь продолжается», — сказал Глазунов.

1 июля Inside The Games сообщил, что фехтовальщики Константин Лоханов, Олег Кныш и Сергей Бида выступят на чемпионате США, который пройдет с 1 по 9 июля в Финиксе. Отмечалось, что все три спортсмена сейчас проживают в Штатах.

Бида является серебряным призером Олимпиады-2020 в командной шпаге, двукратным призером чемпионатов мира и трехкратным чемпионом Европы. Кныш – серебряный призер Спартакиады-2022 в командной шпаге. Лоханов – саблист, четырехкратный чемпион мира среди юниоров.

В ФФР отреагировали на участие россиян в чемпионате США.