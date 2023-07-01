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В «Локомотиве» отреагировали на информацию о расторжении контракта с Дзюбой

Глава «Локомотива» Нагорных опроверг слухи о возможном расторжении контракта с Дзюбой

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Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что информация о возможном расторжении контракта с форвардом Артемом Дзюбой из‑за его поведения в медиа не соответствует действительности. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности. Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским «Волгарем», Артем играл в первом тайме, забил гол.

Видел, как тепло общалиcь c ним поcетившие Баковку преданные клубу болельщики группы «Локовоcток», люди взроcлые, давно cоcтоявшиеcя и прекраcно разбирающиеcя в футболе, иcкренне болеющие и переживающие за клуб. Это о многом говорит», — сказал Нагорных.

29 июня в Telegram‑каналах появилась информация, что в ближайшие дни руководство «железнодорожников» примет окончательное решение о возможном расторжении контракта с Дзюбой, поскольку недовольны его поведением в медиа.

Весной нападающий «Локо» и экс-тренер ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий стали ведущими YouTube-шоу о футболе «Ну, так нельзя». Зрители критиковали ведущих за большое количество нецензурной лексики в выпусках.

В сезоне-2022/23 Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Слуцкий спародировал скандальное видео Дзюбы.

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