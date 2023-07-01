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Экс-теннисистка Дмитриева не считает Медведева фаворитом Уимблдона

Экс-теннисистка Дмитриева считает Джоковича и Алькараса фаворитами Уимблдона

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Наташа Морелло/РИА Новости

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева не стала причислять Даниила Медведева к фаворитам Уимблдона. Ее слова передает «Чемпионат».

«У Медведева довольно неплохая сетка, как и у Рублева. Могут довольно далеко зайти. В целом первые три круга без тяжелых соперников.

Уимблдон — особенный теннисный турнир, к нему нужен отдельный подход. Можно ли назвать Медведева фаворитом турнира? Для меня есть два фаворита — Джокович и Алькарас. Других вариантов по игре сейчас не может быть. Все остальные люди из топ-8 слишком нестабильно играют в последнее время», — сказала Дмитриева.

В этом году Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Медведев занимает третью строчку.

Ранее в ФТР назвали самый интересный матч с участием россиян в первом круге Уимблдона.

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