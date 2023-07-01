Первый тренер Миранчука назвал клуб, в котором бы хотел увидеть россиянина

Первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Александр Воронков заявил, что его бывшему ученику лучше играть в командах среднего уровня. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах-середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя. Можно перейти в «Интер» и сидеть протирать штаны. «Торино» и подобные клубы, они как раз подходят Алексею. Конечно, я хотел бы увидеть в «Барселоне», потому что это была его мечта, когда он переезжал в «Аталанту», — сказал Воронков.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Агент игрока сообщил о приостановлении переговоров клубов по трансферу россиянина.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны еще одного итальянского клуба.