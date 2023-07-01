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Экс-легкоатлетка Чен о задержании российского хоккеиста за шпионаж: им будет очень стыдно, когда протрезвеют

Экс-легкоатлетка Чен считает, что у задержавших в Польше российского хоккеиста за шпионаж белая горячка

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен не верит в то, что 20-летний российский хоккеист Максим Сергеев мог заниматься шпионажем в Польше. Ее слова передает RT.

«Как мог 20-летний Максим Сергеев, который наверняка тренируется с утра до ночи, вести какой-то шпионаж. Непонятно. Они задерживают гражданина другой станы, по сути, на ровном месте.

Создается впечатление, что у польских властей началась так называемая белая горячка. Потому что в трезвом состоянии принимать такие решения невозможно. Я уверена, когда они протрезвеют, им будет очень стыдно это все осознавать», — сказала Чен.

О том, что российский хоккеист стал уже 14-м арестованным участником шпионской сети, рассказал министр юстиции Польши Збигнев Зебро 30 июня. Россиянин обвиняется в изучении объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Спортсмену грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

С 2021 года 20-летний Максим Сергеев выступает за команду «Заглембе». На счету Сергеева два очка (1+1) в 23 матчах.

Ранее Борис Майоров назвал фикцией обвинения Польши в адрес российского хоккеиста.

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