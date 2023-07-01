Президент Федерации хоккея Рязанской области ответил, поддаются ли Путину во время матчей

Президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов рассказал о выходе на лед против президента России Владимира Путина. Его слова передает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Играть против Путина очень почетно и ответственно. Это большая мотивация. И не только для участников гала-матчей. Пример президента вдохновил на занятия хоккеем очень многих людей – и у нас в Рязани, и по всей России.

Поддаются ли ему? Конечно, поддаются. Это же игра с элементами шоу. К тому же все осознают, что человек впервые встал на коньки в 60 лет. К этому надо относиться с уважением и пониманием, главу государства беречь», — сказал Смирнов.

Путин несколько раз принимал участие в матчах «Ночной хоккейной лиги». Игры с участием президента проходят не в рамках официальных турниров, а являются выставочными. Последний раз он выходил на лед в мае 2021 года. Тогда его команда «Легенды хоккея» победила сборную НХЛ со счетом 13:9. Путин отметился восьмью заброшенными шайбами.

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