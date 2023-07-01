Гретцки оценил прошлый сезон Овечкина в НХЛ

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки принял участие в голосовании при выборе лучших крайних левых нападающих в сборную сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Как сообщает Professional Hockey Writers Association (PHWA), канадец не включил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина топ-3 лучших левых нападающих лиги.

Гретцки поставил на первое место Джейсона Робертсона из «Даллас Старз». Вторым стал российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Тройку замкнул вингер «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Панарин, попавший в топ Гретцки, набрал 29+63 очков в 82 матчах регулярного чемпионата и сделал два ассиста в семи матчах плей-офф.

Ранее Дмитрий Яшкин ответил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.