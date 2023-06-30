Стипиди заявил, что Месси уже закончил карьеру

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди прокомментировал переход футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси в «Интер Майами», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Месси, по большому счету, уже закончил игровую карьеру. Он два года назад начал готовить себе пенсионную раскладушку. Он полетел в Майами, где ему нравится и где у него есть дом», — сказал Стипиди.

3 июня Месси провел последний матч в составе «Пари Сен-Жермен», выйдя на поле против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

В ноябре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В решающем матче аргентинцы обыграли Францию. Основное и дополнительное время матча завершилась со счетом 3:3, а в серии пенальти Аргентина одержала верх со счетом 4:2. Месси отметился дублем, а также забил послематчевый пенальти.

Ранее Эммануэль Макрон выбрал между Месси и Криштиану Роналду.