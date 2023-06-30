Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сыграет ли «Барселона» в следующем сезоне в Лиге чемпионов

Cadena SER: УЕФА разрешил «Барселоне» сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов

close
100%
Juan Medina/Reuters

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил каталонской «Барселоне» сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, передает Cadena SER.

Следователи УЕФА завершили рабочий процесс по внутреннему расследованию дела о денежных выплатах каталонцев бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

УЕФА в марте начал расследование в отношении «Барсы», а испанский суд принял жалобу прокуратуры на сине-гранатовых. В жалобе утверждается, что каталонский клуб выплатил Негрейре более €7 млн в период с 2001 по 2018 год.

Сам Энрикес Негрейра утверждает, что лишь консультировал «Барселону» по решениям арбитров — каталонцы хотели убедиться, что судьи не предвзяты в его отношении.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что УЕФА хотел «кинуть» каталонский клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях